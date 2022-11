UFFICIALE | il Camerun sospende Onana per motivi disciplinari | 'Pieno supporto al ct Song'

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ora è, stop per Andrée rischiano di essere finiti i suoi Mondiali in Qatar. La Federazione delha confermato...

Commenta per primo Ora è, André Onana dice addio ai Mondiali in Qatar . La Federazione delha confermato con un comunicatola sospensione del portiere dell'Inter dopo la decisione del ct Rigobert Song .Juventus, il centravanti bianconero è stato nuovamente escluso dai titolari nel match tra la sua Serbia e il. La fase a gironi del campionato del mondo in corso di svolgimento in Qatar sta entrando nel vivo. Domani si apre la terza ed ultima giornata e di conseguenza cominceranno ad arrivare i primi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...C’è un verdetto ufficiale e aritmetico: il Brasile è qualificato agli ottavi di finale con una giornata di anticipo. E per arrivare primo gli basterà pareggiare con il Camerun e chiudere il girone a ...