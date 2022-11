Udine | coi dinosauri a teatro – per bambini – 4 dic 2022

Leggi su udine20

(Di lunedì 28 novembre 2022) Una cosa che non smette mai di affascinarci, e il mistero dei.E se potessi catturare quell’eccitazione e portarla in vita, in una storia jurassica in modo divertente. Ora puoi farlo con il Dinosaur Show, un’idea fantastica per avvicinare tuo figlio al, uno spettacolo comico, interattivo, culturale e didattico. Uno spettacolo unico, diverso da tutti gli altri, spiritoso, coinvolgente, con un intento didattico ed educativo incisivo ma leggero.Isono incredibili repliche animatronic che unisce anatomia, robotica, meccanica edi figura per creare pupazzi con caratteristiche del tutto realistiche, per fornire qualcosa di veramente unico, reattivo e giocoso pronto a diventare immediatamente l’anima della scena ,teneri e giocosi mentre interagiscono con tutto il pubblico che verrà ...