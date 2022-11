Wired Italia

Lo riferisce su Telegram Yaroslav Yanushevych, governatore della regione di Kherson, in. ... Un bambino di 10 anni è stato ferito e ricoverato indopo i bombardamenti russi sulla città ...Occorre però riconoscerla per tempo, e recarsi subito all'. Il vaccino Contro il ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all acquisto ... Ucraina, un ospedale ha finto una quarantena per Covid-19 per tenere lontani i russi Per otto mesi le truppe russe hanno avuto il controllo della città di Kherson. Ma nessun militare russo ha mai messo piede nell'ospedale Tropinka, grazie alla resistenza del suo personale ...La Camera impegna il Governo “a prevedere il necessario è ampio coinvolgimento delle Camere sugli sviluppi riguardanti la guerra in Ucraina secondo le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 2 bis ...