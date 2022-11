Ucraina | Kiev | “Sono 590 soldati Russia morti in un giorno”

... secondo quanto emerso dall'autopsia condotta sul corpo della 23enne, Anastasiia , il ... la stessa che la coppia aveva utilizzato a marzo per fuggire da. Il delitto sarebbe avvenuto tra le ...... che è in Italia per presentare in Italia la sua autobiografia 'Surrender' ha commentato le immagini dell'esibizione con il chitarrista The Edge nella metropolitana Kreshchatik didell'8 maggio ...mentre gli Stinger e i Javelin spediti a Kiev attingono all’arsenale Usa. «Continuiamo a lavorare diligentemente per poter soddisfare le richieste di Taiwan e intanto assicurarci che l’Ucraina possa ...“Un giorno di guerra in Ucraina costa quanto 30 in Afghanistan”. È quanto rivela un’inchiesta del New York Times . Il ...