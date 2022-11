Ucraina | Kiev | “Sono 590 soldati Russia morti in un giorno”

... ovvero un blackout completo della città, non ci sarà l'evacuazione di. Lo ha detto il sindaco della Capitale, Vitaliy Klitschko, in un'intervista a Rbk. 'Non ci sarà uno ...'Un giorno di guerra incosta quanto 30 in Afghanistan'. È quanto rivela un'inchiesta del New York Times . Il ...in queste settimane dopo aver rapportato le richieste del governo die le ...“Un giorno di guerra ne vale trenta di quella in Afghanistan“: è il concetto contenuto nell’inchiesta del New York Times che lancia l’allarme sugli armamenti rimasti all’Alleanza atlantica dopo 9 mesi ...Agli Usa sembra bastare l’aver fermato l’offensiva al Dnipro (e pazienza per quel venti per cento di territorio nelle mani di Mosca). Ma Zelenskyi ha alzato ...