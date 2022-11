Ucraina | il sindaco di Kiev | ' No all' evacuazione della città | anche con il blackout'

(Di lunedì 28 novembre 2022), asi continua a soffrire per il freddo e per la continua mancanza di energia elettrica. I lcapitale Vitaliy Klitschko , ha parlato di quelli che saranno gli scenari futuri.

...un tribunale internazionale per il crimine di aggressione contro l', presentando un'analisi approfondita della questione; Belgio : La settima sessione del Kiev Investment Forum, con il..., a Kiev si continua a soffrire per il freddo e per la continua mancanza di energia elettrica. I ldella capitale Vitaliy Klitschko , ha parlato di quelli che saranno gli scenari futuri.Kiev, il sindaco Klitschko: «Non ci sarà uno sgombero completo, forse parziale. Un trasferimento temporaneo di alcune categorie di persone in periferia».Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato lunedì che le autorità «non escludono lo scenario peggiore» a causa degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine e ha detto che potr ...