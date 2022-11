Ucraina | il Cremlino “favorevole” | si apre lo spiraglio Vaticano

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 28 novembre 2022) Proseguono le trattative per cercare una soluzione diplomatica trae Russia. In prossimità del decimo mese di guerra, il 40 per cento della popolazione di Kiev non ha elettricità, mentre l’offensivaprosegue lungo le linee del Donbass ed a Sud del Paese, dopo la liberazione di poche settimane fa della città di Kherson. Ma è dalche arriva la notizia principale della giornata: Papa Francesco si è offerto per un tentativo di trovare una mediazione tra i belligeranti. “La posizione della Santa Sede è cercare la pace e cercare una comprensione tra le parti. La diplomazia della Santa Sede si sta muovendo in questa direzione e, ovviamente, è sempre disposta a mediare”, ha affermato il capo della Chiesa durante un’intervista alla rivista dei gesuiti America. E ancora: “Ho anche pensato di fare un viaggio, ma ho preso ...