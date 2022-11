Ucraina | 4 | 7 milioni di rifugiati ricevono status di protezione temporanea in Europa

(Di lunedì 28 novembre 2022) Kiev, 28 nov. (Adnkronos) - Sono 4.751.065 idall'che si sono registrati per lasimili a partire dalla scorsa settimana. Lo ha comunicato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i. Polonia, Germania e Repubblica Ceca sono in testa. In totale, in tuttasono stati registrati circa 7,8diucraini, la maggior parte dei quali in Polonia, Germania e Repubblica Ceca.

