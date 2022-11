Turismo | restyling e investimenti mirati per il gruppo Mangiàs

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Valorizzare il prodotto ospitalità e accogliere un nuovo mix di clientela nazionale ed internazionale. E' stato questo il focus del 2022 perResorts and Clubs. Un anno ricco di novità, in cui ilsi è impegnato in attività didelle strutture, in progetti di espansione e dialla valorizzazione del territorio. In particolare, sono stati previsti(Capital Expenditure) per 4 dei 6 hotel coinvolti nella Joint Venture con Blackstone, tramite la sua controllata HIP (Hotel Investment Partner). Una delle proprietà, il Selinunte Resort, è già stata rinnovata, mentre i lavori sono in corso per le altre 3 (Brucoli Resort in Sicilia, Santa Teresa Resort e MClub Budoni in Sardegna). Punta di diamante del parco di Sciaccamare ...