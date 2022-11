Tumori gastrointestinali | ok da Aifa a nuove indicazioni immunoterapico

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel trattamento dei. L'(Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco, in combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea e dell'esofago in pazienti Her2 negativi e PD-L1 con punteggio positivo combinato (CPS) ? 5. Nello studio registrativo CheckMate-649, la sopravvivenza globale mediana con l'immuno-chemioterapia ha raggiunto 14,4 mesi rispetto a 11,1 mesi con la sola chemioterapia nei pazienti che esprimevano PD-L1 con Cps? 5. Inoltre, il 13% dei pazienti trattati con il regime a base di immunoterapia ha raggiunto la risposta completa, cioè la scomparsa radiologica ...