Tumori gastrointestinali | ok da Aifa a nuove indicazioni immunoterapico

Quotidiano Sanità

Roma, 28 nov. - "Gli stili di vita scorretti rappresentano i principali fattori di rischio per i. Il consumo eccessivo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinati, una dieta ipercalorica, l'obesità, la sedentarietà, il fumo, l'abuso di alcol hanno un ruolo ...Roma, 28 nov. - La terapia immuno - oncologica cambia la pratica clinica nel trattamento dei. L'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la rimborsabilità di nivolumab, farmaco immunoterapico, in combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima ... Tumori gastrointestinali. Aifa approva due nuove indicazioni con Nivolumab Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La terapia immuno-oncologica cambia la pratica clinica nel trattamento dei tumori gastrointestinali. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha approvato la rimborsabi ...L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla rimborsabilità del farmaco immunoterapico nivolumab nel trattamento di prima linea dell'adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione g ...