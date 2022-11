Tragedia di Ischia | recuperata ottava vittima della frana Si continua a scavare per cercare i dispesi

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il fango che ha devastato una zona di Casamicciola Terme, a seguito dell'alluvione di sabato mattina,a restituire corpi. Le squadre di soccorritori che lavorano a via Celario hanno ...

Il fango che ha devastato una zona di Casamicciola Terme, a seguito dell'alluvione di sabato mattina, continua a restituire corpi. Le squadre di soccorritori che lavorano a via Celario hanno ...Dal Polesine all'alluvione di Firenze La primacausata dalla natura del Dopoguerra fu quella del Polesine nel 1951 dove morirono 101 persone. Seguirono la strage del villaggio Molina, nel ...Due famiglie spezzate dall'alluvione che ha devastato Ischia. Una colata di fango e detriti che ha trascinato tutto quello che ha trovato sul costone: case, alberi persone. Due famiglie con quattro ba ...In seguito alla tragedia che ha colpito l’isola di Ischia, UniCredit ha varato diversi interventi di sostegno a favore della comunità locale, messa in ginocchio dalla calamità. Tra le iniziative predi ...