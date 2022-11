Traffico Roma del 28-11-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 novembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione rallentamenti lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra le uscite Ardeatine Tuscolana code sul viadotto della Magliana tra via Cristoforo Colombo in via della Magliana Verso il raccordo anulare sulla tangenziale alrallentato tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra viale di Tor di Quinto via Salaria verso San Giovanni trafficata anche via della Pineta Sacchetti con rallentamenti tra la galleria Giovanni XXIII e via Francesco Marconi verso via Aurelia la polizia locale segnala poi un incidente in via Emanuele Filiberto all’altezza di Viale Manzoni chiuso per accertamenti tecnici sulle alberature il tratto di viale del Policlinico tra viale dell’Università e Piazza Girolamo Fabrizio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...