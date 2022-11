Traffico Roma del 28-11-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto temporaneamente chiusa per incidente la galleria Giovanni XXIII in direzione del Foro Italico contestualmente chiusi tutti gli accessi in galleria coinvolti nell’incidente sette veicoli arresta intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra il bivio per la diramazionesud della via Tiburtina code sul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti e la tangenziale est trafficato anche il tratto tra via di Tor Cervara il raccordo intenso ilsulla tangenziale con code tra via Nomentana e via Salaria verso lo stadio Olimpicoincolonnato anche tra via Tiburtina e viale Castrense in direzione di San Giovanni code persulla via Flaminia tra il ...