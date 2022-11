(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) –al mondo della ricerca scientifica, così da costruire un futuro di salute. Con questo obiettivoJ- più fiducia, più salute, più futuro’,promosso da Fondazione Mondo Digitale e Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, per accrescere la fiducia nei progressi della. La terza edizione dell’iniziativa è stata illustrata questa mattina all’Accademia dei Lincei. Presenti all’evento esponenti del mondo istituzionale che hanno dialogato con alcuni degli studenti protagonisti del. Ad aprire i lavori il sottosegretarioSalute Marcello Gemmato: “Sono le iniziative come quella di oggi che aiutano a fare la differenza per il futuro del nostro Paese. La ...

Adnkronos

Roma, 28 nov. - Avvicinare i giovani al mondo della ricerca scientifica, così da costruire un futuro di salute. Con questo obiettivo'Fattore J - più fiducia, più salute, più futuro',promosso da Fondazione Mondo Digitale e Janssen Italia, l'azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, per accrescere la fiducia ...'Per via Cernaia - ha risposto l'assessore Zappalà - dopo alcuni sopralluoghi con i tecnici e le conseguenti valutazioni sviluppate nell'aprile 2022, confermiamo l'assetto delapprovato sull'... Torna il progetto 'Fattore J' per avvicinare i giovani alla scienza Grosseto: Dopo il successo della prima edizione, torna nel centro storico di Grosseto il programma di eventi “Natale a Grosseto” organizzato dal Ccn-Centro commerciale naturale del Centro storico con ...Marsica – “Una nuova interpellanza per sapere dalla maggioranza di centrodestra che fine ha fatto il progetto per la realizzazione della rete irrigua del Fucino. Uno dei più clamorosi bluff di Marsili ...