Torna il progetto ' Fattore J' per avvicinare i giovani alla scienza

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) -al mondo della ricerca scientifica, così da costruire un futuro di salute. Con questo obiettivoJ- più fiducia, più salute, più futuro',promosso da Fondazione Mondo Digitale e Janssen Italia, l'azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, per accrescere la fiducia nei progressi della. La terza edizione dell'iniziativa è stata illustrata questa mattina all'Accademia dei Lincei. Presenti all'evento esponenti del mondo istituzionale che hanno dialogato con alcuni degli studenti protagonisti del. Ad aprire i lavori il sottosegretarioSalute Marcello Gemmato: “Sono le iniziative come quella di oggi che aiutano a fare la differenza per il futuro ...