Torino | squadra di nuovo al Filadelfia | tre assenti per infortunio

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ilha ripreso gli allenamenti questa mattina, dopo le due settimane di vacanze concesse da Ivan Juric. Il gruppo granata si è ritrovato aldove ha sostenuto una seduta tecnica,ovviamente i cinque calciatori occupati al Mondiale e i tre infortunati: Aina, Schuurs e Pellegri. Latornerà in campo domani per una nuova seduta di allenamento. SportFace.

