Torino Film Festival | nel programma del 28 novembre “The Bad Guy” di Giuseppe G Stasi ed “Orlando” di Daniele Vicari

(Di lunedì 28 novembre 2022): oggi 28i riflettori saranno puntatati sul cinema nostrano, poichè saranno presentati i nuovi lavori didel 28del 28La giornata numero quattro della quarantesima edizione del Tff si apre con “I Sogni Abitano Gli Alberi” di Marco Della Fonte per la sezione Fuori Concorso, mentre per il Concorso Cortometraggi “Man And Dog” di Stefan Constantinescu, “Nagisa” di Takeshi Kogahara, “La Lunga Corsa” di Andrea Magnani e “La Piedad” di ...

Presentato fuori concorso alFestival, Orlando è una favola moderna in cui un vecchio e una bambina, divisi tra modernità e mondo rurale, tra il dover scegliere se partire o restare, si ...Musicalmente parlando invece, scrisse alcuni brani che avrebbero dovuto essere inclusi nella colonna sonora del: si trattava perlopiù di musica strumentale che non venne utilizzata per lo scopo ...Tutti in coda per il Torino Film Festival Code e tanta gente in sala per il terzo giorno del Torino Film Festival. Tanti appassionati e curiosi Per la prima volta dopo la… Leggi ...Emozioni, bagno di folla e tanti autografi al Porto Antico, per la prima genovese del docufilm sulla Sampd’oro. Pagliuca: “Stavolta ho pianto anch’io”.