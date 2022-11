 ‘Topi d’appartamento’ in Valle Vitulanese | le auto segnalate dalle autorità

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto In relazione ai furti nelle abitazioni che stanno interessando il territorio della, è arrivata la nota del Comune di Cautano che ha reso note lecon cui si muoverebbero i malviventi. I furfanti sono stati immortalati da alcune telecamere di videosorveglianza del posto a bordo di un’Audi A3 bianca e di una Bmw 318 nera. Come abbiamo scritto in queste ultime settimane, le segnalazioni e le denuncie di furti in casa nei comuni di Cautano, Foglianise e Vitulano sono diverse e preoccupano in particolare quelle in cui i malviventi sono talmente tanto spudorati da intrufolarsi negli appartamenti con i proprietari dentro. Di seguito la nota del Comune: “Ultimamente si sono purtroppo verificati alcuni furti presso abitazioni del nostro territorio e non solo. Le forze dell’ordine stanno ...