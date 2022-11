Top Gun | Maverick | Glen Powell e le riserve sul suo personaggio | È un Draco Malfoy della Marina

(Di lunedì 28 novembre 2022) In una recente intervista, la star di Top Gun:ha raccontato delle sue inizialinei confronti deldi Hangman, e come ci abbia poi lavorato su. ? indiscutibile, Top Gun:è stato un grande successo commerciale contro ogni possibile aspettativa. Eppure, una delle starpellicola,, aveva qualche riserva sul suo, soprattutto all'inizio. Da una recente intervista con GQ è saltato fuori che l'attore di Top Gun:aveva parecchi dubbi su Hangman, definendolo "una guarnizione del c***o" e un "". Inizialmente l'attore aveva affrontato i ...

L'attore, che ha faticato molto anche ad apparire in: Maverick a causa del tumore alla gola, non è tornato nei panni del mercenario e padre dei giovani principi protagonisti di questa nuova ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Irene Cara, morta la cantante e attrice di 'Fame' e 'Flashdance' '- Maverick', Tom ...Dopo il trionfo agli American Music Awards e la nomination ai Grammy, la star del momento MACHINE GUN KELLY è pronta ad infiammare le radio con il nuovo singolo “FAKE LOVE DON’T LAST” in collaborazion ...In una recente intervista, la star di Top Gun: Maverick Glen Powell ha raccontato delle sue iniziali riserve nei confronti del personaggio di Hangman, e come ci abbia poi lavorato su.