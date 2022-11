Tolkien | disegni | dipinti e illustrazioni ispirati alla Terra di Mezzo per la prima volta all’asta a Milano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 novembre 2022) Finarte presenta per laal mondo un’asta esclusivamente dedicata all’arte di “Il Signore degli Anelli”:dei maggiori artisti internazionali che dagli anni ’60 ad oggi hanno prestato il loro talento all’opera dello scrittore inglese J.R.R.. La vendita si terrà mercoledì 14 dicembre, alle ore 16, presso la sede milanese di Finarte in Via Paolo Sarpi 6: saranno offerte oltre cento opere originali dei più rappresentativi interpreti delladi. Le opere provengono dDama Collection Il corpus principale dell’asta è costituito da opere provenienti dDama Collection (la seconda più importante collezione al mondo di arteiana dopo ...