Terremoto Juventus e dimissioni | finisce era Andrea Agnelli

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – Dopo 4576 giorni, si chiude l’era dialla guida della. Il presidente più vincente della storia bianconera lascia la carica, si dimette con tutto il Cda e abbandona il vertice della Vecchia Signora dove era approdato il 19 maggio 2010., 46 anni, in 12 anni ha segnato un’epoca nella storia del club. Ha portato la società bianconera nella sua nuova casa, lo Stadium, inaugurato nel 2011, e ha condotto la Juve alla conquista di 9 scudetti consecutivi tra il 2012 e il 2020. Nello stesso periodo, sono arrivate anche 5 Coppe Italia. Al figlio del dottor Umberto rimane legato il periodo più vincente nella storia del club, che per 2 volte è arrivato a giocare la finale di Champions League. Conal timone, lasi è definitivamente ...

