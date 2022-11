Terremoto in Italia | la scossa nel cuore della notte

Leggi su tvzap

(Di lunedì 28 novembre 2022) In tanti hanno sentito unadioggi, 28 novembre 2022, in provincia di Udine. Il sisma si è verificato durante laed la Sala Sismica INGV-Roma lo ha localizzato.oggi a Udine Il sisma ha avuto luogo a Forni di Sotto, un paesino in provincia di Udine, a una profondità di 14 km. Il, di magnitudo 2.9, ha fatto tremare la terra nella, più precisamente alle 2.42 di oggi. La Sala operativa regionaleProtezione civile non ha ricevuto un elevato numero di chiamate. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. LEGGI ANCHE:in Indonesia, bilancio devastante: almeno 44 morti e 300 feriti L'articolo proviene da TvZap.