Terremoto in casa Juventus | dimesso tutto il Cda | lascia anche Agnelli

Una notizia clamorosa scuote il mondo del calcio e non si tratta di Mondiale: al termine di un Cda straordinario la Juventus cambia pelle, perché il gruppo dirigente ha rassegnato le dimissioni, a ...inJuventus . In serata si è dimesso tutto il consiglio di amministrazione della società bianconera, compreso il presidente Andrea Agnelli e il suo vice Pavel Nedved. Dopo 12 anni ...Si chiude così una delle epoche più vincenti per il club bianconero, con nove scudetti consecutivi Terremoto in casa Juventus. Tutto il consiglio di amministrazione del club bianconero si è dimesso. A ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...