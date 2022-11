Terra Amara sabato dopo Verissimo (che anticipa alle 14.10) – Anticipazioni

(Di lunedì 28 novembre 2022)Variazione per. Questa settimana, la puntata delandrà in onda d1616.50 a causa dell‘anticipo di, in onda14.10 per evitare i Mondiali. Confermato l’appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì14.10. Ecco quello che accadrà.zioni da lunedì 28 novembre a3 dicembre 2022 Zuleyha, che si trova al circolo con Nihal, viene messa di fronte all’evidenza che Yilmaz e Mujgan hanno una relazione. Gulten, venuta a sapere di Mujgan e Yilmaz, va a trovare quest’ultimo di nascosto, ma rimane delusa quando Yilmaz le dice che la considera come una sorella. Sermin, ...

L'ennesima discutibile azione di Demir Yaman (Murat Ünalm) non passerà inosservata agli inquirenti nelle prossime puntate italiane di. Nel momento in cui ferirà il nemico Ylmaz Akkaya (Uur Güne), sparandogli un colpo alla schiena, il cattivo della telenovela verrà infatti interrogato dalla guardia civile e, stavolta, ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 novembre 2022 , alle 14.10 , con sconcerto, Sait viene a sapere che Demir ha ordinato a Musa di segare tutte le piante dell'aranceto di Yilmaz ,...Variazione per Terra Amara. Questa settimana, la puntata del sabato andrà in onda dalle 16 alle 16.50 a causa dell‘anticipo di Verissimo, in onda alle 14.10 per evitare i Mondiali. Confermato l’appunt ...Le anticipazioni di Terra Amara: Saniye e Gulten vengono investite e perdono la vita, Gaffur sconvolto, Zuleyha e Fadik scosse per i due decessi ...