Terra Amara anticipazioni 29 Novembre 2022 episodio 71

(Di lunedì 28 novembre 2022)29Sermin cerca una soluzione per pagare i suoi debiti, ma la proposta di Demir di comprare la sua casa non la soddisfa, per cui vi rinuncia. Yilmaz, parlando con Sabahattin, viene a conoscenza della difficoltà economica di Sermin e fa una controproposta: vuole acquistare la sua casa al doppio del L'articolo proviene da MediaTurkey.

Di conseguenza i cambiamenti riguarderanno anche la soape un buco in palinsesto da colmare. Nuovo orario per Verissimo: cosa andrà in onda nel pomeriggio di sabato prossimo Pronta per ...La soap opera turcanelle prossime settimane sarà caratterizzata anche da alcuni eventi drammatici. Uno riguarderà la protagonista Zuleyha Altun (Hilal Altnbilek) che, affranta per non potersi più ...Il matrimonio apparentemente felice tra Gaffur Taskin (Bülent Polat) e la governante Saniye (Selin Yeninci) sarà sempre più in bilico nelle prossime ...Nelle puntate di dicembre di Terra amara, Fekeli fa alcune domande a Sabahattin e Hunkar per conoscere la natura del rapporto tra Demir e Zuleyha ...