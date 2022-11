Calciomercato.com

Due punti sui dodici disponibili nelle ultimepartite. La squadra di Blessin non vince da oltre un mese (ultimi tre punti conquistati sul campo della). Attualmente il Genoa è terzo ...Due punti sui dodici disponibili nelle ultimepartite. La squadra di Blessin non vince da oltre un mese (ultimi tre punti conquistati sul campo della). Attualmente il Genoa è terzo in ... Ternana, quattro nomi per il dopo Lucarelli: si valuta anche Nesta Ternana, dopo l'esonero di Cristiano Lucarelli i neroverdi stanno sfogliando la margherita. Tutti i nomi in ballo. Dopo la sconfitta contro il Pisa, e l'esonero di Cristiano Lucarelli, la Ternana volt ...Il tecnico, alla guida della squadra dal 2020, ha pagato per l’ultima sconfitta in casa dei nerazzurri. Lascia una situazione comunque positiva in piena ...