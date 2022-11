Tennis | Wta Top ten immutata | Swiatek sempre in vetta

(Di lunedì 28 novembre 2022) La migliore azzurra è la Trevisan, numero 28, seguita dalla Bronzetti, 58. ROMA - Il circuito maggiore femminile è in vacanza in attesa della nuova stagione. Così la top ten della classifica Wta, ...

Questa la top ten della classifica: 1. Iga Swiatek (Pol) 11085 ( - - ) 2. Ons Jabeur (Tun) 5055 ( - - ) 3. Jessica Pegula (Usa) 4691 ( - - ) 4. Caroline Garcia (Fra) 4375 ( - - ) 5. Aryna ...CLASSIFICA- TOP TEN ITALIANE (28 - 11 - 2022) 28. Trevisan, Martina (ITA) 1.528 58. Bronzetti, Lucia (ITA) 906 63. Paolini, Jasmine (ITA) 867 ... Calendario Wta 2023: le date di tutti i tornei