Tagliando il superbonus | Meloni ha comunicato che lei fa quello che vuole in campo economico

(Di lunedì 28 novembre 2022) di Mario Pomini* La vicenda ormai paradossale deledilizio del 110% si arricchisce di un altro capitolo. Questa volta è laeconomics a lasciare il segno. Ilè un caso notevole di follia finanziaria. Un bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie esisteva già, al 50% delle spese sostenute, ma evidentemente non è stato ritenuto sufficiente e nel 2020 si è passati ad uno sconto superiore alla spesa con conseguenze abbastanza immaginabili sulla finanza pubblica, ma visibili soprattutto nel settore edilizio in cui i prezzi sono impazziti. Per chiudere questo episodio di cattiva gestione finanziaria, il governo Draghi aveva previsto un percorso di graduale rientro già dal 2023 eliminando la possibilità di utilizzare la detrazione per le case singole e con una percentuale di sconto che passava per i condomini al ...

