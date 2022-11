Svimez | con recessione e caro bollette 500mila nuovi poveri nel Mezzogiorno Il direttore Bianchi | “Senza rdc che fine faranno?”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Quando l’economia italiana soffre, quella delsoffre di più. Quando l’economia gode, quella dello fa di meno. È copione che si ripete da anni, non inevitabile ma inesorabile. Sarà così anche nel 2023 secondo quanto annuncia il centro studiche oggi ha presentato alla Camera il suo 49mo rapporto annuale. L’anno prossimo le regioni del Sud si muoveranno sul filo dellacon il rischio di un arretramento del Prodotto interno lordo fino ad un – 0,4%.che dovrebbe invece essere risparmiata al Centro Nord per cui è stimata una crescita dello 0,8%. Quello che accomuna l’intero paese è il deciso rallentamento rispetto al 2022, anno in cui il Pil si chiuderà con un progresso del 4% nelle zone centro settentrionale e del 2,9% al sud. Il dato medio italiano ...

...rapporto presentato oggi alla Camera dei deputatisottolinea che "il tasso di occupazione femminile nel Mezzogiorno è molto lontano dalla media europea - osserva- in Italia il gap......di famiglie più numerose (numero di componenti maggiore di 3) eminori a carico per le quali il rischio è segnatamente più elevato rispetto ai nuclei più ridimensionati. In base alle stime,...Roma, 28 nov - "Esprimo la mia vicinanza alla comunità di Ischia, a chi in queste ore sta lavorando senza sosta per trovare i dispersi, e naturalmente alle famiglie e a tutti coloro che hanno perso pe ...E’ la stima contenuta nel Rapporto Svimez 2022, giunto alla sua 49esima edizione, presentato alla Camera dei deputati. Secondo lo studio, nel 2022 il Pil dovrebbe crescere del 3,8% a scala nazionale, ...