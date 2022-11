Svimez 2022 | la presentazione del nuovo rapporto sull’economia del sud | segui la diretta

(Di lunedì 28 novembre 2022) Indalla nuova aula dei Gruppi parlamentari ladel. Presenta ilLuca Bianchi, direttore generale. Intervengono Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari, Manuela Marani, segretaria generale de L’Altra Napoli onlus, Eliano Russo, ceo 3sun gigafactory Enel green power. Concludono Adriano Giannola, presidente, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le stime della Svimez di quest'estate prevedevano un aumento dei consumi nel Mezzogiorno, ma le spese delle famiglie sono frenate dal rialzo dei prezzi, che colpisce soprattutto i nuclei meno abbienti; Il Rapporto Svimez 2022, che viene presentato stamane in Parlamento dal direttore Luca Bianchi e dal presidente Adriano Gianola, con la partecipazione dei ministri Raffaele Fitto e Sebastiano Musumeci. Covid, Ucraina, crisi energetica e inflazione impattano su famiglie e imprese e riaprono la forbice con il Nord.