SuperG maschile | Paris diciottesimo in Coppa del Mondo | “Dovevo fare meglio”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Marco Odermatt e Aleksander Kilde fanno una gara a parte neldi Lake Louise, ma lo svizzero risulta davvero inarrivabile soprattutto nella parte centrale e in quella finale della pista canadese e chiude al primo posto con il tempo di 1’32?53, rispondendo al successo del norvegese nella discesa di sabato. Kilde è comunque secondo con 37 centesimi di svantaggio dal rivale. Sono loro due i più forti, in questa primissima parte di stagione, come era facilmente prevedibile. Al terzo posto un buon Matthias Mayer, staccato di 78 centesimi da Odermatt, ma molto bravo perché ha messo in pista una grande prestazione dopo essere rimasto per oltre un quarto d’ora fermo al cancelletto di partenza, a causa della caduta di Mauro Caviezel. L’elvetico era stato portato via dall’elicottero dopo una brutta caduta. Caviezel era al rientro dopo un infortunio che lo aveva tenuto ...