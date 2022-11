Suor Cristina | le nuove confessioni spiazzano tutti | le parole mai sentite prima di un sacerdote

Scuccia , ovvero l'exdi The Voice of Italy , ha annunciato una settimana fa a Verissimo che ha lasciato il velo. Oggi, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera , ...Temeva di avere deluso il pubblico e tutti quelli che avevano creduto in lei, che per quindici anni è stata. Invece avere abbandonato gli abiti sacri e essere tornata in tv per raccontare il suo passo indietro l'ha vista finire al centro dell'attenzione mediatica e travolta dall'affetto della ...Ospite a Verissimo Cristina Scuccia ha svelato alcuni retroscena sulla sua nuova vita e sul desiderio di un figlio.Chi sapeva che Suor Cristina Scuccia si occupasse di musical Vi illustriamo la cantante rivelazione del vincitore di Voice 2014 e alcuni fatti interessanti oltre alla sua carriera. Nata il 19… Leggi ...