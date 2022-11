“Suoni di vita tra terra e mare” | concerto per celebrare le feste albanesi

IlPescara

...non ben precisata location e le nostre voci sono costantemente coperte da una cacofonia di... Benché nel cinema ci sia dentro da metà della sua, la carriera che Alex sognava era un'altra: "......brani per ritrovare la capacità di fare della canzone un'imprescindibile via del cercare lae ... Avitabile guiderà il pubblico attraverso un percorso fatto died emozioni con un linguaggio ... “Ebbi nella musica la mia natività e la mia sorte”, convegno su D'Annunzio e l'arte dei suoni Nuova monoposto in pista (Gen3) nuove città nel calendario, nuovo regolamento e adesso anche una nuova identità per il Campionato del Mondo FIA di Formula E che scatta tra poco più di un mese a mezzo ...Un recital che coniuga poesia e attualità, fatto di 'parole, versi e suoni in cerca di un giorno nuovo: è "Quanto resta della notte. (ANSA) ...