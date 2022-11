SudTirol | UFFICIALE | rescinde una punta

Commenta per primo E' durata appena un trimestre l'avventura di Mattia Sprocati al. L'ex attaccante del Parma, prelevato a parametro zero in estate dal club bolzanino, ha infatti raggiunto l'accordo con la società per risolvere in maniera consensuale il contratto il cui ......- Cosenza 1 - 1 Como - Bari 1 - 1 Frosinone - Cagliari 2 - 2 Perugia - Genoa 1 - 0- ... Situazione […] Sport Calcio, Spezia:l'arrivo dell'ex Samp Jacopo Sala Posted on 7 ...L'attaccante classe 1993 mai impiegato in stagione in serie B, saluta il club altoatesino BOLZANO - Con una nota ufficiale il Sudtirol ha annunciato la risoluzione consensuale con l'attaccante Mattia ...E' arrivata da qualche ora la comunicazione del club che ha deciso di rescindere il contratto di un proprio tesserato ...