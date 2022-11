Su Twitter gli account spam di contenuti porno oscurano le notizie sulle manifestazioni in Cina

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 28 novembre 2022) In questi giorni inmolte persone hanno manifestato contro la strategia “zero Covid” adottata dal governo con lo scopo di eliminare ogni possibilità di contagio e che prevede anche dei lockdown con regole molto restrittive. A Shanghai nei giorni scorsi i manifestanti hanno esposto dei fogli bianchi in segno di protesta contro la censura e intonato degli slogan contro il governo e in particolare contro il presidente Xi Jinping. Altreci sono state anche nelle università di alcune città cinesi. La polizia è intervenuta contro i manifestanti a Shanghai, dove un giornalista della BBC, Edward Lawrence, è stato anche picchiato e arrestato mentre documentava le proteste e più in generale quello che sta accadendo in città. Per esempio, Lawrance ha pubblicato un video suin cui si vede la polizia che costringe alcuni ...