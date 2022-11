Stramezzi e la mortalità neonatale in Scozia

Leggi su butac

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ci avete segnalato questo tweet del dottor Andrea M.G.pubblicato sul suo profilo il 15 novembre: Proteina Spike trovata nelle autopsie di neonati morti e nei feti di donne vaccinate in gravidanza, ricordando che mai fu fatta sperimentazione sulle gravide PICCO DI NEONATI MORTI: APERTA INCHIESTA IN“LÌ SUCCEDE CIÒ CHE DA NOI ANCORA NON SI VEDE” Il tweet ha ricevuto oltre duemila interazioni, con tanti che l’hanno commentato preoccupati. Ma vedete, c’è un minuscolo problema:ha frainteso un titolo in inglese. Nessuno ha trovato la proteina spike nei bambini morti, la parola spike in inglese significa picco. Ed è così che la BBC ha dato la notizia cheha frainteso: Fresh probe into spike in newborn baby deaths in Scotland Che tradotto: Nuova indagine sul picco di morti neonatali ...