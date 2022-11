Stefano Pioli e la sua passione per il basket | “Ho provato a portare qualcosa di questo sport negli schemi sulle palle inattive del mio Milan”

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’allenatore delè stato presente al PalaDozza lo scorso venerdì per assistere alla sfida di Eurolega tra la Virtus Segafredo Bologna e i campioni in carica dell’Anadolu Efes: “Io sono amante degliad alto livello di qualsiasi genere. Si può prenderesu base motivazionale o di carattere tecnico – dichiarò– Hodal”. Dal confronto con Ettore Messina e Sergio Scariolo,ha sottolineato i grossi cambiamenti nelloe nel modo di allenare: “Sono cambiato rispetto al passato. Allora facevo tutto da solo, adesso delego molto di più”. Per ...

Si tratta di un vero ritorno di fiamma per un calciatore che sarebbe davvero utile a. Serve un centrocampista che possa dare il cambio a Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Amrabat ha ...Il Milan è quindi di nuovo in ansia per una delle colonne della formazione diIbrahimovic: «Godo quando mi fischiano. E se batto l’Inter…». Le dichiarazioni dell’ex attaccante della Juve Ibrahimovic dai microfoni di Milan Tv ha lanciato una frecciata all’Inter. Le parole dell’e ...A gennaio è pronto a fare le valigie e trasferirsi in Serie A. Farà spazio ai nuovi colpi del Milan: ecco la situazione ...