Stato di emergenza per un anno Meloni | 2 mln a Ischia

Mentre a Ischia vanno avanti le ricerche dei dispersi, il Consiglio dei Ministri straordinario, convocato d'urgenza 24 ore dopo la frana., ha dichiarato lodiper un anno e ha ...dia Ischia per un anno, 2 milioni di euro in arrivo, oltre alla proroga delle scadenze di contributi e tasse che scattera' per residenti e imprenditori fino a dicembre. E' la "...La dipendenza da gioco d'azzardo in Friuli Venezia Giulia è per tre quarti declinata al maschile con età superiore ai 40 anni e attualmente si sta via via aggravando mentre ...Oggi e domani chiuse le scuole sull'isola. Il Cdm ha dichiarato lo stato d'emergenza per un anno e disposto un primo stanziamento da 2 milioni. Oggi allerta gialla per il maltempo in Basilicata. "E' ...