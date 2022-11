Stato di emergenza e subito due milioni di euro

(Di lunedì 28 novembre 2022) Stanziate le prime risorse per interventi urgenti per Ischia. Seconda tranche dopo la conta dei danni

Governo proclamadi. La Regione Campania intanto ha chiesto lodi calamità . Il Consiglio dei ministri si è riunito domenica e ha dichiarato lodiper l'isola di ...Perché 'Perché continuiamo a inseguire l'. Ogni volta che puntuale la tragedia accade, si ... Smantellarla come ha fatto Conte èun errore. Da lì si ha l'autorevolezza per convocare i ...ROMA Nelle ore in cui a Casamicciola si scava ancora nel fango, il governo ha deciso i primi interventi per lenire ferite e danni causati dalla frana. Il Consiglio dei ministri straordinario riunito..Poche per una città di 2,8 milioni di residenti. E molte restano bloccate davanti ai pronto soccorso aspettando i ricoveri ...