Spread Btp Bund sale a 193 punti | rendimento 10 anni al 3 | 9%

Teleborsa

Lo- Bund sale a 189 punti, con il rendimento del decennale italiano in calo a 3,8%. La settimana italiana si preannuncia importante, con dati macro in arrivo, dal Pil all'inflazione e la ...Lotradecennali e omologhi Bund tedeschi sale a 189 punti in apertura, contro i 187 della chiusura di venerdì. Il rendimento dei titoli italiani scende però al 3,814%. I prezzi del ... Spread Btp/Bund a +188,6 punti base alle 10:30 Lo spread tra Btp e i Bund tedeschi si allarga. il differenziale tocca quota 193 punti. Sale anche il rendimento del decennale italiano al 3,9% (+6 punti). (ANSA) ...La lotta all'inflazione da parte della Banca Centrale Europea registra un'escalation dopo i brutti dati sulla crescita in ottobre dei prezzi nell'area Euro, che mostra ancora pochi segni di rallentame ...