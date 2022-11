Spesa di Natale risentirà dell’inflazione? I dati parlano chiaro

Leggi su chenews

(Di lunedì 28 novembre 2022) Con l’inflazione alle stelle è partita la corsa al risparmio per milioni di italiani già da diverse settimane. La crisi economica si rifletterà anche sulladi? Ecco iaggiornati sulla situazione economica. È un periodo talmente tanto complicato che è impossibile non notare come la maggior parte delle famiglie abbia deciso di tagliare le spese in ogni settore. Una scelta dovuta in larga parte all’inflazione e all’aumento del costo della vita provocato prima dal post lockdown e alle conseguenze dell’invasione russa in Ucraina. Per questo i consumatori hanno deciso di ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi. fonte foto: CanvaIn questi ultimi mesi abbiamo visto come ieconomici siano stati un bel po’ allarmanti per la maggior parte degli italiani che devono affrontare ancora ...