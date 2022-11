Spagna | Camera approva a larga maggioranza nuove tasse su banche | patrimoni e società energetiche

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il parlamento spagnolo hato lo scorso giovedì la legge di bilancio per il 2023, l’ultima della legislatura prima delle elezioni del prossimo autunno, con 187 voti a favore, 156 contrari e una astensione. Il dibattito e la votazione finale si sono svolti in un contesto di profonda tensione trae opposizione, dopo gli insulti sessisti di una deputata di Vox contro la ministra dell’Uguaglianza, Irene Montero. Oltre alla legge di bilancio, nella stessa giornata si sono votate tre misure fondamentali già anticipate dal governo: la tassa straordinaria sullee sulle compagniee una tassa di solidarietà sui grandi. Sia la finanziaria, sia lestraordinarie passeranno ora al Senato, che dovrà ...

