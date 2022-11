Soumahoro | Ciccone Sinistra italiana | “Dissenso sul suo ruolo politico | le critiche sono state ignorate dalla dirigenza del partito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sul casosi esprime uno dei dieci firmatari della lettera indirizzata a Nicola Fratoianni da parte di alcuni dirigenti di, Stefano: “C’era unsuldi, proveniente soprattuttoPuglia. Credo sia stato un errore ignorare tutte leche riguardano la scelta che è stata fatta, scavalcando il gruppo dirigente. Pretestuoso usare questa vicenda per stigmatizzare chi non è d’accordo con le scelte politiche del segretario dentro. Perché siamo stati ignorati? Si è fatta una scelta: usare candidature di immagine per far funzionare le liste, oltre a esserci l’imbarazzo del gruppo dirigente per la ...