Soumahoro chi? Tutti i padrini mediatici che ora scaricano il deputato con gli stivali

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov – “Lui su questo palco è salito due o tre volte: due sicuro, sulla terza ho già qualche dubbio”, così Diego Bian, alias Zoro, ha scaricato Aboubakardurante l’ultima puntata di Propaganda Live, la trasmissione de La 7 che per prima ha lanciato mediaticamente ilautosospeso dell’Alleanza Verdi e Sinistra Italiana. Decisamente particolare è stata questa presa di distanze. Nella puntata del 14 ottobre scorso, solo un mese prima, Bianaveva dedicato diversi minuti del suo “racconto della settimana” a: nel servizio, Zoro aveva intervistato personalmente “l’onorevole”, aveva registrato il suo comizio improvvisato davanti alla Camera per poi esortare il pubblico in studio: “Applausi per”. Propaganda Live ha trasformato ...

Malo sapeva che c'era un business, ma io che ne sapevo Se io ho una segnalazione, allora questo mette in discussione la candidatura di una persona che ha fatto grandi battaglie e che ..., fin dove si spinge Diego Bianchi: disastro a PropagandaFOGGIA, 28/11/2022 - (adnkronos) "Io non mi pento della scelta. Spero che l'evoluzione di questa vicenda porti a una soluzione e ...Quanti sono gli immobili, gli appartamenti, le villette, i ruderi affittati dalla cooperativa Karibu in provincia di Latina E a che prezzo Impossibile saperlo. In meno di 20 anni sul territorio 60..