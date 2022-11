Sorpresa | sondaggio di “Repubblica” promuove la parola “merito” | piace a 8 italiani su 10

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 novembre 2022): agliil concetto di “. E il fatto che la scuola sia tornata a metterlo sugli scudi incrocia il favore di 8 cittadini su 10. Inoltre,tra le sorprese, a certificarlo non è un foglio comnte con il governo bensì l’agguerritissima, che in tal senso ha pubblicato undi Ilvo Diamanti. «Il principio del “nella scuola” – scrive il sociologo – suscita reazioni favorevoli presso gran parte degli intervistati. In effetti, 7 su 10 – e oltre in alcuni casi – pensano che abbia effetti positivi sulla preparazione degli insegnanti (74%), sulla connessione tra scuola e lavoro (73%) e sulla formazione degli studenti (70%)». Il concetto dievoca prospettive ...