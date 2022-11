(Di lunedì 28 novembre 2022) Partita ricca di emozioni tra Corea del Sud e, terminata 3 - 2 per la selezione africana dopo il gol decisivo al 68' di Kudus. Ai sudcoreani non è bastata la doppietta di Cho, con cui avevano ...

Corriere dello Sport

Partita ricca di emozioni tra Corea del Sud e Ghana , terminata 3 - 2 per la selezione africana dopo il gol decisivo al 68' di Kudus. Ai sudcoreani non è bastata la doppietta di Cho, con cui avevano ...C'è Cat Stevens che canta Father and, fuochi d'artificio, gente che urla evistosamente. Però quello che emoziona è altro: l'autenticità a cui i personaggi si lasciano andare. Le piccole ... Son piange in campo, gli chiedono lo stesso un selfie: il Ghana finisce sotto accusa Francesca Colacicchi aveva 26 anni, una vita di sogni e speranze per il futuro. E' morta la notte scorsa in un incidente stradale all’incrocio dell’ex Winchester alla periferia della città di Anagni ...