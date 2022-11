Shanghai | arrestato e aggredito giornalista della BBC

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ed Lawrence, unBBC è stato picchiato, preso a calci ed, mentre assisteva ad una protesta contro la politica “zero-Covid” del paese.: “È molto preoccupante che uno dei nostri giornalisti sia stato attaccato in questo modo, mentre svolgeva il suo lavoro” Proteste acontro la politica “zero-covid” – Photo Credits KOKI KATAOKAEbbene, questo è quanto accaduto nella giornata di ieri ad unBbc, in occasione delle proteste contro la politica “zero-Covid” in atto nelle principali piazze cinesi. Ed Lawrence si trovata a, quando è stato picchiato eddalla polizia locale Secondo quanto sostenuto ...

