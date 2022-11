Serie B | giornata 14 | Genoa e Parma ko | sale il Pisa

(Di lunedì 28 novembre 2022) Pareggio del Frosinone nella14 diB, ma le inseguitrici non ne approfittano e allora i ciociari mantengono invariato il distacco sul secondo posto.il Brescia, mentre ilincassa una sconfitta contro il Perugia ultimo in classifica. In coda vince anche il Venezia, colpaccio del Modena aB,14: Frosinone-Cagliari 2-2, Reggina-Benevento 2-2, Brescia-SPAL 2-0, Perugia-1-0 Il Frosinone rallenta dopo sei vittorie consecutive pareggiando 2-2 tra le mura amiche contro il Cagliari, che porta a casa il quarto pareggio di fila. Vantaggio dei sardi al 14’ con Luvumbo che supera il portiere in uscita e conclude a porta vuota, poi al 32’ pareggia Rohden con un colpo di testa. Insigne completa la rimonta al 67’ ...

Today.it

...un contatto questa mattina tra la società e il 51enne croato che ha già allenato lo Spezia in... comunque, è stato diretto da Blessin e il suo staff, mentre per domani è in programma una......del lunedì tecnologico e ti stai chiedendo ma il Cyber Monday cos'è Si tratta di unadi ... 250, 200 e 100 euro su una selezione di dispositivi Huawei - riduzioni fino al al - 50% su una... Serie A Femminile, decima giornata: risultati e prossimo turno Serie C femminile, settima giornata, prima fase. Bf. Porcari- Pf Pisa 51-45. Bf Porcari: Del Carlo, Fusco 5, Tessaro 18, Belfiori 11, Casentini, Parlanti 2, Giovacchini, Collodi 6, Bonciolini, Melchin ...Il risultato in diretta live di Pesaro-Sassari, sfida valida come ottava giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Repesa si sono resi fin qui protagonisti di un… Leggi ...