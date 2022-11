Selvaggia Lucarelli vuota il sacco | “Ha provato a provocarmi” | caos a Ballando

e la rivelazione su Sara Di Vaira a Ballando con le stelle: 'L'unica a non farmi le condoglianze' Scoppia la rissa a ' Ballando con le stelle '. Nel corso della puntata di sabato ...Precisamente ha dichiarato: Protagonista di Ballando con le stelle non si trattiene: la rivelazione inaspettata sul compagno È stata un fiume in piena sui socialche ha affilato ...È guerra tra Selvaggia Lucarelli e uno degli ospiti fissi di Ballando con le stelle. La giornalista, giudice della commissione del programma di Milly Carlucci ha parlato chiaro sui social: “È stata ...L'attacco di Selvaggia Lucarelli contro una persona di Ballando che non le ha fatto le condoglianze, l'unica del cast ...